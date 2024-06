"Je suis champion": Arnaud De Lie wint BK na koninklijke sprint in Zottegem

Topfavoriet bij Soudal-Quick Step? "BK is altijd onvoorspelbaar"

Soudal-Quick Step levert met Tim Merlier een topfavoriet voor het Belgisch kampioenschap. Merlier kan, na 2019 en 2022, zijn derde nationale titel in de wacht slepen. Evenepoel hoopt dan weer zijn titel van vorig jaar te verlengen.



"Ik kan niet ontkennen dat Tim tot de topfavorieten behoort. Het parcours is wat anders dan vorig jaar in Izegem. Toen was het helemaal vlak. Nu krijgen we een kortere afstand, maar wel met een gevarieerder parcours waarin hellingen en kasseizones zijn opgenomen", zegt de grote baas Patrick Lefevere.



"Ik twijfel al lang niet meer aan de capaciteiten van Tim. Anders win je geen twaalf keer dit seizoen en het zijn allemaal geen 'kleine' zeges."



"Er starten zondag enkele fikse blokken. Ik denk daarbij aan Alpecin-Deceuninck en Lotto-Dstny. Vergeet ook Intermarché-Wanty niet, net als echte kampioenschapsrenners zoals Dries De Bondt en Jasper Stuyven."