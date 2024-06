Thibau Nys valt net naast podium op BK: "Ik had de benen om iets moois te laten zien"

In een koninklijke sprint op het BK in Zottegem viel Thibau Nys net naast het podium. De 21-jarige Nys had ook de benen om mee de koers te maken. "Dat er nog 15 kansen komen? Zo denk ik niet, elke kans die je mist, is weg."

Thibau Nys was vooraf als een van de kanshebbers genoemd en de jonkie van Lidl-Trek drukte ook zijn stempel op het koersverloop in Zottegem. Dat was ook de bedoeling.



"We waren met de ploeg hier om aanvallend te koersen en niet te mikken op de sprint, want tegen die echt snelle mannen komen we te kort. We hebben onze kaarten perfect uitgespeed, maar het koersscenario zat niet mee om het in de juiste plooi te leggen."



"Of ik ontgoocheld ben met die 4e plaats? Ja en neen. Ik kan hier vertrouwen uit tanken en ben heel tevreden. Ik had de benen om iets heel mooi te laten zien, maar de koers was net niet hard genoeg."