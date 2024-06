Jasper Philipsen en co. botsen op "indrukwekkende" Arnaud De Lie: "Kon er weinig aan doen"

zo 23 juni 2024 18:28

Niets te doen aan Arnaud De Lie op het BK in Zottegem. Jasper Philipsen probeerde het in de finale door mee te schuiven in een elitegroepje en strandde op plek 2 in de sprint. Ook snelle mannen Jordi Meeus (3e), Wout van Aert (5e) en Tim Merlier (6e) moesten hun meerdere erkennen. "Arnaud was heel sterk op deze finish, ik kon er weinig aan doen", bekende Philipsen.

De meest ondankbare plek op een kampioenschap, die was op het BK in Zottegem voor Jasper Philipsen. "Arnaud was heel sterk op deze finish, ik kon er weinig aan doen. Hij had nog de beste benen op het einde, die van mij waren leeg. Gewoon net niet goed genoeg vandaag", is de runner-up eerlijk. "Ik zat perfect in zijn wiel en ik raakte er niet meer over. Dan ligt het niet aan de lead-out. Misschien mis ik nog net dat laatste tikkeltje, maar de conditie is goed voor de Tour", besluit Philipsen.

Beslissing vanuit de auto om te achtervolgen

Tim Merlier reed een vrij onzichtbare koers, maar mengde zich wel nog in de sprint. Daar moest de spurtbom snel gaan zitten: hij werd zesde. "Het is altijd een zwak excuus om te zeggen dat je de benen niet had, maar vandaag was dat wel de realiteit. Ik zei: "sorry, we kunnen echt geen initiatief nemen en we gaan de titel weggeven". Ik zat niet goed in mijn vel", bekent Merlier.

Vanaf het moment dat ik aanzette, voelde ik dat ik niet zou winnen. Tim Merlier (Soudal-Quick Step)

In de finale zorgde Soudal-Quick Step er wel voor dat het nog een sprint werd. "Dat was een beslissing vanuit de auto. Als het van mij afhing, hadden we dat niet gedaan."

"Ik wou er zoveel mogelijk in geloven, maar vanaf het moment dat ik aanzette, voelde ik dat ik niet zou winnen. De Lie ging wel heel indrukwekkend aan", blaast Merlier.

Tevreden Van Aert "om er weer bij te horen"

Wout van Aert zat lang in de tang van het koersverloop, stak in de finale zijn neus aan het venster en strandde in de sprint uiteindelijk op de vijfde plaats. "Ik had een goed gevoel op de fiets. Het was een slopende koers, maar het was toch minder lastig dan verwacht en gehoopt." Visma - Lease a Bike ontbrak in de vroege vlucht. "Op een BK vertrekken we natuurlijk met een achterstand omdat we slechts met 4 renners in koers zijn." "Het was uiteraard beter om in die groep te zitten, maar we hebben gedaan wat we konden. Uiteindelijk zaten Tiesj (Benoot) en ik in de finale en dat was wat we gehoopt hadden. Ik sprintte ook mee voor de overwinning, maar kwam net te kort."

Het scenario was niet in mijn voordeel, maar mijn sprint was ook te weinig. Wout van Aert (Visma-Lease a Bike)

"Op zo'n aankomst was het net niet lastig genoeg voor mij. De ploegen van de sprinters konden de controle houden. Het scenario was niet in mijn voordeel, maar mijn sprint was ook te weinig." Na de Ronde van Noorwegen en een hoogtestage was het BK de laatste koers voor de Tour. "Het is zeker een intensieve dag die in de benen zit en van waar ik kom zal het me zeker iets bijbrengen. Ik ben tevreden om er weer bij te horen."

Geen Tour voor nummer 3 Meeus, die wel op EK mikt