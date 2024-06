Nationale kampioenen: Groenewegen sprint naar Nederlandse trui, Bettiol soleert in Italië en Aranburu lost Lazkano af

Dit weekend zijn er ook heel wat nationale kampioenschappen gereden in het wielrennen. Hier vind je een overzicht van de winnaars.

Nederland: Groenewegen is de snelste van het land

Vanaf volgende week probeert Groenewegen in zijn Nederlandse trui ook te scoren in de Ronde van Frankrijk.

Voor de tweede keer (na 2016) was Dylan Groenewegen de snelste van het land. In Arnhem klopte hij met sprekend gemak Olav Kooij en Ramon Sinkeldam.

Net als in ons land is het Nederlands kampioenschap - zonder Mathieu van der Poel - uitgedraaid op een sprint.

Dylan Groenewegen groet het publiek in Nederland.

In Italië triomfeerde voormalig Ronde-winnaar Alberto Bettiol. De renner van EF-EasyPost kwam solo over de streep en gooide zijn fiets de lucht in.

Bettiol zette zijn triomftocht op 9 km van de streep in. Lorenzo Rota en Edoardo wonnen de strijd om de podiumplaatsen, tijdritkampioen Filippo Ganna werd vierde.

Ook Bettiol staat volgende week aan de start van de Tour.