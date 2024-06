Kampioenes in het buitenland: mama Van den Broek-Blaak en Urska Zigart triomferen

Ook in de andere landen stonden de nationale kampioenschappen op het programma. In Nederland was er een emotionele zege van Chantal van den Broek-Blaak, ook Urska Zigart en Anna Kiesenhofer pakten de titel.

Chantal van den Broek-Blaak heeft in Arnhem de Nederlandse titel op de weg veroverd. De renster van Team SD Worx-Protime reed in de laatste lokale lus rond Arnhem weg bij haar medevluchtster Yara Kastelijn.

Voor de 34-jarige Blaak, een teamgenote van Lotte Kopecky, was het haar derde nationale titel op de weg. Eerder was ze de beste in 2017 en 2018. In 2017 werd ze daarbovenop wereldkampioene in het Noorse Bergen.

Het is haar eerste overwinning sinds ze vorig jaar beviel van een dochter. Daarvoor was het al van 2021 geleden dat ze het zegegebaar had mogen maken. Haar ploeggenote Mischa Bredewold finishte als tweede, net voor Nina Kessler.

"Ik sta helemaal te shaken, dit had ik echt totaal niet verwacht. Ik heb de mooiste maanden van mijn leven gehad met de geboorte van Noa, maar ook de zwaarste met mijn terugkeer in het peloton", was Van den Broek-Blaak emotioneel.

"Als die kleine dan op de streep staat en als je kijkt van hoever ik moest komen... Terugkeren in het peloton na een jaar afwezigheid was heel zwaar. Ik ben erin blijven geloven en had vandaag echt een superdag."