Lotte Kopecky glundert met 4e tricolore: "Ik rijd nog 60 km naar huis nu, met het oog op de Olympische Spelen"

zo 23 juni 2024 14:40

Lotte Kopecky kwam, zag en overwon. Er stond geen maat op de wereldkampioene op het BK in Zottegem. "Het was een fijne dag", sprak Kopecky na haar 4e titel in 5 jaar. Eentje die ze nog wat langer zou maken. "Ik rijd nog 60 km naar huis. Die voel je na zo'n overwinning niet."

Het BK was een demonstratie van Lotte Kopecky. "Het was een heel leuk parcours, eentje waarop je je krachten kwijt kon en de concurrentie kon afmatten", vertelde ze in het flashinterview.



Ze had de hele koers onder controle. "Het was berekend. En het was ook fijn om na de eerste helling met een kleiner groepje weg te kunnen zijn. Dat is beter te controleren. De plaatselijke omlopen waren ideaal voor mij."



Vorig jaar won ze in de massaspurt, nu ging ze voor een solo van 33,8 km. "Als je alleen bent, ben je zeker, hé. Het was een fijne dag."



"Het was ook dorstig weer", lachte ze over de eerste echt warme dag.

Het was een parcours waarop je je krachten kwijt kon en de concurrentie afmatten. Lotte Kopecky

Nog 60 km bijtrainen

Kopecky telt nu net als Jolien D'hoore 4 nationale wegtitels, enkel Nicole Van den Broeck in de jaren 70 deed beter. "Ik ben daar niet echt mee bezig. Elke titel blijft mooi. Het is altijd speciaal om de nationale driekleur aan te trekken."