Cant (2e) is emotioneel na BK: "Geen mooiere afsluiter van carrière, al hoop ik nog naar Olympische Spelen te mogen"

Sanne Cant reed haar laatste BK met een dubbel doel in gedachten. De 33-jarige van Fenix-Deceuninck wilde haar carrière mooi afsluiten en aast op een plekje in de olympische selectie. Ze was dan ook emotioneel. "Ik had het even moeilijk na de aankomst."



"Ik kan mijn carrière niet mooier afsluiten dan dit. Ik hoop dat ik nog naar de Spelen mag en dan heb ik alles meegemaakt wat ik kon meemaken. Het is mijn tweede keer op het podium van het BK. In 2018 was ze derde achter Annelies Dom en Valerie Demey.



"Maar nu sta ik naast de mooiste trui in het peloton. Die foto zal een heel mooi plaatsje in mijn living krijgen."



Aan winnares Lotte Kopecky was niets te doen vandaag. "Natuurlijk koers je om te winnen, maar vandaag ben ik zeker tevreden met de tweede plaats. De allerbeste vrouw in koers heeft verdiend gewonnen. Tweede is dan mooi."



"Toen Kopecky aanging, zat ik op de slechtste positie om te reageren. Ik kwam nog tot op een meter, maar toen versnelde ze nog eens en ontploften mijn benen. Toen was het schakelen om die tweede plaats binnen te halen."



In de sprint om de tweede plaats moest ze wel nog even opletten met Ghekiere. "Het was een lastige aankomst, maar ik had alles onder controle. Sprinten is sowieso een risico, maar ik moest gewoon doorrijden tot op de meet."