Wout Faes en Leicester City hebben een nieuwe coach: Steve Cooper volgt Enzo Maresca op

Promovendus Leicester City is bij zijn zoektocht naar een nieuwe coach bij Steve Cooper aanbeland.



Cooper is geen onbekende in de Premier League. De Welshman promoveerde in 2022 met Nottingham Forrest naar de Engelse eerste klasse en eindigde in het seizoen 2022-2023 als 17e, net boven de degradatieplekken dus.



In december 2023 werd Cooper door de tegenvallende resultaten ontslagen bij Forrest.



Bij Leicester volgt Cooper Enzo Maresca op. Hij trok na de promotie in de Championship naar Chelsea.



"Zijn visie voor het team, vaardigheid om spelers te ontwikkelen en dynamische speelstijl ligt in lijn met onze verwachtingen", klinkt het bij Leicester.



Ook Steve Cooper is enthousiast over zijn nieuwe uitdaging: "Dit is een fantastische club met een rijke historie en gepassioneerde supporters. Ik kijk ernaar uit om samen te werken met deze getalenteerde ploeg."



In Leicester vindt Cooper met Wout Faes één Rode Duivel terug.