Wegen van Peter Balette en AA Gent scheiden na 9,5 jaar: "Icoon voor onze supporters"

Na 9,5 seizoenen hebben Peter Balette en KAA Gent afscheid van elkaar genomen. Balette was sinds oktober 2013, met uitzondering van één seizoen bij Racing Genk, ononderbroken verbonden aan onze club. Hij was een van de gezichten van KAA Gent in het voorbije decennium.

"Na vele jaren in verschillende functies bij deze club heb ik beslist om niet door te gaan als teammanager. Elke dag 5 uur in de auto, dat weegt. Met pijn in het hart neem ik afscheid van collega's, spelers en supporters", klonk het bij Balette. "Deze club heeft me zoveel mooie momenten gegeven die ik nooit ga vergeten. Ik wil iedereen met wie ik hier samenwerkte en de supporters van harte bedanken."

Balette stond meer dan 500 wedstrijden mee aan het sportieve roer bij de Buffalo's. Voornamelijk als assistent-coach, maar ook als hoofdtrainer ad interim en technisch directeur. De voorbije seizoenen was hij naast assistent-coach ook teammanager van de A-kern. Balette pakte in 2015 nog mee de landstitel en mocht in 2022 de Beker van België in de lucht steken.

Eigenaar Sam Baro wilde het clubicoon ook volgend seizoen nog aan boord houden, maar hij toonde begrip voor de beslissing van Balette.

"Peter Balette is terecht een icoon voor onze supporters. Hij was ook heel geliefd bij alle spelers. Iedereen kon bij hem terecht voor goeie raad of hulp en als assistent had hij een grote meerwaarde. Vriendelijk en vol humor wanneer het kon, luid en duidelijk wanneer het moest", aldus Baro.