Rode Duivels trekken rookgordijn op: "Sterk dat er deze keer geen lekken zijn"

Bondscoach Domenico Tedesco is geen man die graag in zijn kaarten laat kijken. Daarom dat de Rode Duivels vandaag opnieuw achter gesloten deuren trainden. Ook Gert Verheyen en Frank Boeckx vinden het opmerkelijk dat er zo weinig nieuws vanuit de spelersgroep naar de buitenwereld sijpelt.

Op het persmoment vandaag werden Arthur Theate en Youri Tielemans de vuurlinie ingestuurd. Maar of dat betekent dat ze zaterdag ook aan de aftrap zullen staan tegen Roemenië, daar hebben we nog altijd het raden naar.

Youri Tielemans kreeg veel vragen over een mogelijke basisplaats, maar hij pareerde die allemaal. Volgens Tielemans zien de Duivels de opstelling pas in de kleedkamer, enkele uren voor de match.

"Dat kan ik niet geloven", zegt Verheyen. "Het is bijna onmogelijk. Dat zou betekenen dat je bij je tactische bespreking constant moet spreken over "de speler in die positie", zonder daar een naam op te kleven. Dat heb ik nog nooit meegemaakt. Je moet toch ook de stilstaande fases kunnen trainen?"

"Ik vind het wel een pluim voor de groep dat er niets naar buiten komt. Dat Carrasco op de linksachter zou spelen, dat had niemand verwacht."

"Dat vind ik sterk, want in het verleden waren die lekken vaak wel een probleem. Niet alleen over de opstelling, maar over echt van alles. Het geeft aan dat het goed zit in de groep."