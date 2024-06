Youri Tielemans voelt vergrootglas op zich: "Ik weet dat ik veel beter kon doen op de grote toernooien"

do 20 juni 2024 14:01

Krijgen we de Youri Tielemans, die enkele maanden geleden nog ongenaakbaar was tegen Engeland, ook op het EK te zien? De middenvelder weet dat het soms beter kan in het shirt van de nationale ploeg. "Maar het tast mijn zelfvertrouwen niet aan."

Voormalig bondscoach Roberto Martinez zei ooit over Youri Tielemans dat hij "de persoonlijkheid had om een leider te zijn bij de nationale ploeg". Hij noemde de middenvelder van Aston Villa "een diamant" en "een enorm talent". Toch is Tielemans op zijn 4e grote toernooi met de Rode Duivels nog geen onbetwiste basisspeler. In de openingsmatch tegen Slovakije kregen Onana en Mangala de voorkeur van bondscoach Domenico Tedesco. "Ik was klaar om te spelen", zegt Tielemans. "Of het schrikken was toen de bondscoach zijn opstelling bekendmaakte? Nee, ik had de twee oefenwedstrijden voor het EK niet gespeeld. Daardoor maakte ik minder kans om te starten." Tielemans had in de aanloop naar het EK een blessure aan zijn adductoren, die weer was beginnen op te spelen. "Het was dus ook een keuze van de bondscoach om geen risico's te nemen. Hopelijk speel ik geleidelijk aan meer."

Ik ben heel kritisch voor mezelf en leg mezelf automatisch druk op, of het nu een oefenwedstrijd is of een toernooi. Youri Tielemans

Tedesco hoeft Tielemans niet meer te overtuigen, want in maart gaf hij nog zijn visitekaartje af met twee doelpunten tegen Engeland. Misschien wel zijn beste wedstrijd ooit in het shirt van België. Wat is er voor nodig om die versie van Tielemans vaker te zien? "Ten eerste moet ik spelen", lacht hij. "Ten tweede moet ik zo fit mogelijk zijn en dat ben ik nu ook. Ik moet de ruimtes vinden en mezelf amuseren op het veld." "Soms komt het eruit, soms minder. Het feit dat het op de grote toernooien niet lukt, wordt dan met een vergrootglas bekeken. Dat hoort erbij." "Ik weet dat ik veel beter kon doen op de vorige grote toernooien. Daar werken we elke dag ook aan, maar het tast mijn zelfvertrouwen niet aan." "Ik maak mijn eigen analyse. Ik ben heel kritisch voor mezelf en leg mezelf automatisch druk op, of het nu een oefenwedstrijd is of een toernooi. Ik weet waarop ik goed moet zijn en daar train ik elke dag voor."

Tactische aanpassingen