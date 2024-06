"Marcelo" De Cuyper: "Ik zou graag moorden oplossen als rechercheur"

"Tonen wat we kunnen"

Wat moet er anders tegen Roemenië? "Er wordt nu veel gezegd dat we dominanter moeten spelen, maar als we scoren tegen Slovakije krijgen we een heel andere match. Dat is voor alle duidelijkheid geen verwijt aan iemand."



"Tegen Roemenië moeten we onze kansen gewoon afmaken en ik ben zeker dat we dat zullen doen. We willen tonen wat we kunnen.