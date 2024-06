Wordt voormalige Rennes-linkerflank Theate-Doku herenigd tegen Roemenië? "Nog altijd een connectie"

do 20 juni 2024 13:36

Een ontspannen en goed geluimde Arthur Theate heeft donderdag present getekend voor een babbeltje met de pers. De verdediger miste nog de openingsmatch tegen Slovakije, maar verzekerde dat hij klaar is voor de wedstrijd van zaterdag tegen Roemenië.

Arthur Theate was in de kwalificaties de vaste waarde bij de Rode Duivels op de linksback. Dan is het een flinke domper dat je een maand voor het EK een blessure oploopt. Gelukkig voor de verdediger van Rennes lijkt die nu achter de rug. "Ik had misschien tegen Slovakije ook al kunnen spelen, al was dat niet optimaal geweest", vertelt Theate. "In overleg met de medische en technische staf hebben we dat niet gedaan." "Maar nu ben ik "en pleine forme". Ik ben klaar om te spelen", verzekert hij met de glimlach. "Ik heb nooit getwijfeld."

De bondscoach heeft een duidelijk plan. Het is aan de spelers om dat nu uit te voeren. Arthur Theate

Tegen Slovakije mocht Yannick Carrasco opdraven als gelegenheidslinksachter. "Hij heeft dat prima gedaan", vindt Theate. "De coach zal wel een goeie reden gehad hebben om hem daar te zetten. Of het zaterdag aan mij is? Dat zullen we zien. De coach beslist." Op de linksback is er ook nog de concurrentie met Maxim De Cuyper. "Hij heeft een offensiever profiel dan ik", klink het. "Die interne concurrentie is goed. Daar worden we beter van. Ik ben blij voor Maxim dat hij erbij is. Hij is een heel goede speler." Krijgen we tegen Roemenië een ander België te zien? "De bondscoach heeft een duidelijk plan. Het is aan de spelers om dat nu uit te voeren." "Er wordt nu veel gezegd dat we dominanter moeten spelen, maar als we scoren tegen Slovakije krijgen we een heel andere match. Dat is voor alle duidelijkheid geen verwijt aan iemand. Tegen Roemenië moeten we onze kansen gewoon afmaken en ik ben zeker dat we dat zullen doen."

Ik heb nog altijd een connectie met Jeremy Doku. Ik speel heel graag met hem samen. Arthur Theate