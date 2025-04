Geen finale gehaald, maar wel opnieuw prijs: Emma Meesseman voor 3e keer verkozen tot MVP van EuroLeague

Collectief ging het mis, maar haar klasse is niet te miskennen. Emma Meesseman werd vrijdagavond verrassend uitgeschakeld met Fenerbahçe in de halve finales van de EuroLeague Women, maar daags nadien werd de Belgische toch in de bloemetjes gezet. Voor het derde jaar op een rij werd ze verkozen tot MVP.

Kun je het nog een verrassing noemen?

In de Spaanse stad Zaragoza is Emma Meesseman voor het derde jaar op rij uitgeroepen tot Most Valuable Player (MVP) van de EuroLeague Women, ook al viel de droom van een zevende titel in duigen na een verrassende nederlaag van Fenerbahçe in de halve finale.

Tijdens een ceremonie in de Caja Rural de Aragón, voorafgaand aan de Final Six van de EuroLeague Women, werd Meesseman in de bloemetjes gezet voor haar dominante prestaties dit seizoen. Met gemiddelde cijfers van 17 punten, 6,3 rebounds en 4,6 assists per wedstrijd was de 31-jarige Belgische opnieuw het toonbeeld van consistentie.

“Ik ben omringd door geweldige teamgenoten”, verklaarde Meesseman nederig na het in ontvangst nemen van haar prijs. “Zonder hen is dit niet mogelijk. Als je niet gelukkig bent waar je speelt, dan kun je geen topniveau halen. Dit is iets dat ik met hen wil delen.”

Naast Meesseman maakten ook Gabby Williams (Fenerbahçe), Maria Conde (USK Praag), Alina Iagupova (Valencia) en Iliana Rupert (CBK Mersin) deel uit van het All-EuroLeague Women First Team.