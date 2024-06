Met bondscoach Southgate als de gebeten hond: "Op deze manier worden de Engelsen geen Europees kampioen"

do 20 juni 2024 21:04

4 op 6 en maar één doelpunt geslikt. Een zorgeloze start van dit EK zou je dan denken, al is niets minder waar. De kritiek op de Engelse nationale ploeg stijgt, vooral op het geleverde spel en bondscoach Gareth Southgate. "We hebben al twee matchen geen goed voetbal gezien. Dat moet toch veranderen", oordeelt ook Wesley Sonck.

Kieran Trippier languit op de grond na het laatste fluitsignaal, hangende kopjes bij Jude Bellingham en Declan Rice.



Soms kunnen beelden spreken: het was tekenend voor het Engelse gevoel na een billijk 1-1 gelijkspel tegen Denemarken .



Onder een striemend fluitconcert van hun fans gingen de pionnen van bondscoach Gareth Southgate naar binnen.



Al hebben de meeste het op die laatste gemunt. Niet goed genoeg is het oordeel, en dat voor de tweede match op een rij.

Southgate heeft de boter gegeten

Een groot punt van kritiek is dat Southgate zijn spelers niet op hun beste positie laat spelen.



Alexander-Arnold als rechtsachter op het middenveld en Foden die zijn draai op de flank niet lijkt te vinden zijn de belangrijkste muizenissen.



Dat zag ook Wesley Sonck bij Tess in de studio.



"Vanaf de 10-positie kon Foden veel gevaarlijker worden. Al loopt die dan in de weg van Bellingham", vertelt Sonck.



Ook de driedubbele wissel van Saka, Kane en Foden in minuut 70 was opvallend.



Er zal toch iets moeten gebeuren, anders vrees ik er eerlijk gezegd voor. Wesley Sonck

Sonck fronste eens zijn wenkbrauwen: "Als je én Foden, én Kane, én Saka kan wisselen, denk je: wij hebben enorm veel luxe zitten op de bank. Maar als je dan Bowen, Watkins en Eze inbrengt, dan is dat toch geen extra kwaliteit?"



Dat frustreert ook mateloos de Engelse fans.



Groeibriljanten Mainoo, Palmer en Gordon krijgen voorlopig geen minuten en zitten vastgekluisterd aan de bank. Nochtans hebben zij - dan vooral die laatste twee - de flitsen om het verschil te maken.



Het vertrouwen van de supporters in hun bondscoach was al niet bijster groot, zijn laatste keuzes maken het er niet beter op. Dat bewijst deze tweet die gretig gedeeld wordt op sociale media.