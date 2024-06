Servië houdt EK-kansen alsnog in leven met treffer in 95e minuut tegen Slovenië

Eén doelpunt in minuut 95 heeft alle kansen omgegooid. Revelatie Slovenië leek op weg naar zijn eerste EK-zege en de 1/8e finale, maar een late gelijkmaker van de ingevallen Luka Jovic hield Servië alsnog in leven.

De Slovenen spelen geen geweldig voetbal voorlopig en ook wonderkind Sesko is nog niet echt opgedaagd. Dan is het maar aan de backs om de spotlight op te eisen. Na linksachter Janza tegen Denemarken, was Karnicnik vandaag vanop rechts goed voor een doelpuntje.

Een goede match was het zeker niet, favoriet Servië moest tot overmaat van ramp na zeventig minuten achtervolgen. In de allerlaatste momenten hees invaller Jovic zijn land alsnog naast de Slovenen. Verdiend was het niet, maar met één puntje heeft Servië wel nog een kans op de kwalificatie.

Met een doelpunt en twee minuten later een cruciaal block is Karnicnik de held van de Sloveense natie. De rechtsachter was sterk, al ging hij in het absolute slot niet stevig genoeg in duel tegen Jovic.

Slovenië - Servië in een notendop

In een korte poule op een toernooi is het altijd van moeten, zeker als je zoals Servië (of België) op 0 punten staat. Slovenië ging met 1 punt de buren uit de Balkan nipt vooraf.

Dringend, aanvallend voetbal was dus nodig, maar geen van beide ploegen kwam in de eerste helft daar echt aan toe. De Serviërs eisten de bal meer op, maar Slovenië dwong 35 minuten lang de enige kansen af in een trage, lome partij.

Net voor rust volgde dan wel nog wat gevaar aan beide kanten. Sloveen Elsnik ging dankzij een gek één-tweetje met Serviër Lukic de zestien in en raakte de paal. Mitrovic testte aan de overzijde Oblak, Elsnik redde op de lijn.