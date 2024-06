Engeland kan de twijfels niet wegspelen, Denemarken poetst openingsgoal van Kane nog weg

Een doelpunt om in te kaderen. Wat Morten Hjulmand iets voorbij het halfuur uit zijn sloffen schudde, was van een zeldzame schoonheid. Zijn treffer verdient niet alleen een schoonheidsprijs, maar houdt Denemarken ook volop in koers voor de 1/8e finales.

Denemarken had nog een eitje te pellen met Engeland. Drie jaar geleden ging het na een discutabele penalty onderuit tegen de Engelsen in de halve finales van het vorige EK. Maar ook de nieuwe ontmoeting begon pijnlijk.



Kristiansen liet zich kinderlijk eenvoudig de bal afsnoepen door Walker. Die had flink wat meeval dat zijn voorzet via Vestergaard en Christensen tot bij Kane kwam en de Engelse spits liet de kans niet liggen. Net als tegen Servië had Engeland een vroege voorsprong te pakken.



Voor de Engelsen allerminst het sein om door te duwen. Integendeel, Engeland bakte er na de openingsgoal niks meer van en gaf het initiatief aan Denemarken. Iets voorbij het halfuur leverde dat de gelijkmaker op en wat voor één. Een heerlijk afstandsschot van Hjulmand verdween via de paal in doel.