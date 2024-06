Beker met een gouden randje: EK-trofee was nog nooit zoveel geld waard

Voor vorst, voor vrijheid en voor ... zilverwerk? Voorlopig nog veilig opgeborgen achter slot en grendel, maar op 14 juli voor de finale in volle glorie te zien in het Olympiastadion van Berlijn. De EK-trofee wacht ongeduldig op een nieuwe eigenaar. Italië is de titelverdediger, maar er liggen veel kapers op de kust. Wie het ook wordt: de nieuwe Europese kampioen zal sowieso een primeur te pakken hebben.

De Coupe Henri Delauney, zoals de trofee voluit heet, is nog nooit zoveel waard geweest als nu. Dat blijkt uit een berekening van investeringsplatform Saxo. De reden van de fel gestegen waarde is de recordhoogte van zowel de zilver- als koperprijs waaruit de beker gemaakt is.

Die recordwaarde? Momenteel een slordige 6.626 euro.



Dat is 2,5 keer meer dan in 2008, toen de trofee in een nieuw zilveren en koperen jasje werd gestoken. Het pronkstuk is 60 centimeter hoog en weegt 8 kilogram.



Er is wel een grote "maar" aan verbonden: de winnaar van het EK voetbal krijgt een replica van de trofee. Enkel wanneer een land drie keer op rij het EK wint of vijf edities in zijn geschiedenis, heeft het recht op een exacte kopie.



Daar is tot vandaag nog geen enkel land in geslaagd.