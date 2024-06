Zo vader, zo zoon: 24 jaar na Sergio Conceição scoort ook Francisco op EK

Francisco Conceição scoorde gisteren in de toegevoegde tijd het winnende doelpunt voor Portugal. Daarmee volgt hij het voorbeeld van vader Sergio, die in 2000 een hattrick lukte tegen Duitsland. De Conceição's zijn niet de eerste vader en zoon die allebei weten te scoren op een EK. Die eer is weggelegd voor een Italiaans vader-zoon-duo.

Hij speelde 5 wedstrijden op het EK van 2000 in België en Nederland. Sergio Conceiçao maakte er in de kwartfinale 3 doelpunten tegen Duitsland.

Minuut 90 in de wedstrijd Portugal-Tsjechië. Bondscoach Roberto Martinez brengt Francisco Conceição tussen de lijnen om de Portugezen te bevrijden na een frustrerende wedstrijd. De jongste Conceiçao treedt zo in de voetsporen van zijn vader Sergio.

En het scoren zit duidelijk in de familie. Want zoon Francisco maakte gisteren de winnende treffer tegen Tsjechië om Portugal de volle buit te schenken.



De Conceição's zijn wel niet het eerste vader-zoon-duo die allebei konden scoren op een EK. Ze werden voorafgegaan door Enrico en Federico Chiesa.



Enrico Chiesa scoorde op het EK van 1996 voor Italië tegen Tsjechië. Zoon Federico deed de netten trillen tegen Oostenrijk en Spanje in 2021.



Welk duo is het volgende in de rij?