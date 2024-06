Gouden wissels van Roberto Martinez bezorgen Portugal in 93e minuut felbevochten zege tegen Tsjechië

di 18 juni 2024 23:05

Portugal einde 2 - 1 Tsjechië 39' - Geel - Rafael Leão 57' - Geel - Patrik Schick 60' - Verv. Jan Kuchta door Ondrej Lingr 61' - Verv. Patrik Schick door Mojmir Chytil 62' - Doelpunt - Lukáš Provod (0 - 1) 63' - Verv. Rafael Leão door Diogo Jota 63' - Verv. Diogo Dalot door Gonçalo Inácio 69' - Own goal - Robin Hranác (1 - 1) 79' - Verv. Lukáš Provod door Antonín Barák 79' - Verv. Pavel Sulc door Petr Ševcík 90' - Verv. Vitinha door Francisco Conceição 90' - Verv. João Cancelo door Nélson Semedo 90' - Verv. Nuno Mendes door Pedro Neto 90+2' - Doelpunt - Francisco Conceição (2 - 1) 90+3' - Geel - Francisco Conceição 90+3' - Verv. Tomáš Holeš door Tomáš Chorý Europees Kampioenschap - speeldag 1 - 18/06/24 - 21:01 time icon player homeTime homeIcon homePlayer score awayPlayer awayIcon awayTime 62' Lukáš Provod 0 - 1 Lukáš Provod 62' 69' Robin Hranác 69' Robin Hranác 1 - 1 90+2' Francisco Conceição 90+2' Francisco Conceição 2 - 1

Portugal is aan een valse start ontsnapt. Tegen Tsjechië morsten Cristiano Ronaldo en co. veelvuldig met kansen, maar in de 93e minuut kwam er alsnog een delirium. Na een gouden ingreep van Roberto Martinez zorgden zijn invallers toch nog voor de ultieme verlossing.



8 video's

Portugal - Tsjechië in een notendop Schlemiel van de match Robin Hranac is de leider van de Tsjechische defensie, en speelde eigenlijk een puike wedstrijd. Maar dan mag je zijn owngoal en mistasten bij de 2-1 niet meetellen. Bij dat eerste heeft hij vooral zijn doelman Stanek te danken, die de bal via zijn scheenbeen in doel duwde. Sleutelmoment Met nog enkele minuten te spelen gaat Hranac in de fout op een harde voorzet van Pedro Neto, en legt de bal zo klaar voor Conceicao. Volle pot voor Portugal, blije Spanjaard aan de zijlijn. Statistiek De Tsjechen hadden nochtans geopend met een wereldgoal van Provod, die met zijn mindere rechter via binnenkant paal de statistiek van dit toernooi bevestigt. Meer dan in de afgelopen vijftig jaar vallen de doelpunten van buiten de zestien, net iets minder dan 1 op 3.

Eigen competitie tegen de sterren

Van de meest amusante, interessante en begeesterende wedstrijd naar een pak minder. Na Turkije-Georgië namen de sterren van Portugal het op tegen de Tsjechen van Hasek. Die riep het grootste deel op uit de Tsjechische Fortuna Liga, maar liefst negen van Slavia Praag. Portugal, met Ronaldo vooraan, en oudste speler ooit op een EK Pepe achteraan, nam het initiatief en drukte de Tsjechen weg. Kansen waren schaars en niet indrukwekkend. Voor rust kwam Ronaldo wel twee keer in de gevarenzone, maar kwam daar ook doelman Jindrich Stanek tegen. Telkens vanuit buitenspel, dat wel, testte hij de doelman, bij de eerste kans had die een geweldige reflex nodig. In de omsingeling leek Tsjechië zich al bij al lekker te voelen, al was eruit komen nog niet aan de orde. De ene keer dat het toch lukte, was Schick net te klein om het leer te beroeren.



Hoofdrol Hranac

De tweede helft bracht ons terug naar België onder Martinez, lijzig zocht het Portugese sterrenelftal zonder inspiratie naar gevaar. Wel was er wéér Ronaldo, die twee keer door Hranac gehinderd werd in een kopduel en ook een vrije trap niet tegen de netten kreeg. De Tsjechen in het stadion namen een aloude Saudische traditie over en scandeerden: "Messi, Messi, Messi." Op het moment dat de omknelling te veel leek te worden voor de Tsjechen, verlichtte Provod de druk met een raket én de voorsprong. Coufal bereidde goed voor, maar heeft vooral zijn ploegmaat te danken voor de assist op zijn naam. Het Portugese geluk kwam meteen erna een eerste keer even piepen. Mendes kopte een voorzet terug voor doel, waar Stanek niet durfde pakken. Via Hranac duwde hij de gelijkmaker in doel. Verlossing volgde in twee tijden. Vijf minuten voor tijd verpestte de VAR het feestje na buitenspel van Ronaldo. Maar een goeie vijf minuten later ging Hranac aan het klungelen in de eigen zestien, nooit een goede keuze, en liet een voorzet van Neto half door zijn benen glippen. Conceicao de snelste, Conceicao de Verlosser. De manier waarop zal de Portugezen worst wezen, ondanks een zwakke partij gaan ze met de volle buit de bus op.