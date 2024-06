Roberto Martinez zag "90 perfecte minuten" tegen Tsjechië: "We lieten hen niet profiteren van hun goal"

wo 19 juni 2024 07:15

Geen man die het zo vlot kan uitleggen als Roberto Martinez. Ook na de partij tegen Tsjechië pakte de Portugese bondscoach weer uit met een overtuigende persbabbel. Maar vooral: hij zag dat het goed was. "We konden na de 0-1 allemaal naar elkaar beginnen te wijzen, maar dat hebben we niet gedaan."

Roberto Martínez mocht zich gisteren toch eens op de borst kloppen. Zijn gouden wissels zorgden uiteindelijk mee voor de allesbeslissende en verlossende treffer in minuut 90+2'. Maar het was na de match logischerwijs vooral doelpuntenmaker Francisco Conceição die vol in de schijnwerpers belandde. "Hij is het ultieme voorbeeld van iemand die zijn plekje in de groep verdient en dan toont dat hij klaar is om het team te helpen", was zijn trainer lovend. "Hij heeft een neus voor gevaar in de box en dat heeft hij ook getoond." "Maar waar ik het meest van genoten heb, is dat we een team waren. Zelfs na 5 wissels. Bij die 0-1-stand was het makkelijk geweest om naar elkaar te beginnen wijzen en een groep individuen te worden, maar dat hebben we niet gedaan."

Ik wil samen met de fans groeien doorheen dit toernooi en dit waren 90 perfecte minuten daarvoor. Roberto Martinez