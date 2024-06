VIDEO - Cristiano Ronaldo is door het dolle heen na late winning goal en viert vol in gezicht van Tsjechen

En of de late goal van Francisco Conceição deugd deed bij Cristiano Ronaldo. De Portugese ster wist met zijn vreugde geen blijf en vierde ostentatief in het gezicht van de Tsjechische doelman Jindrich Stanek en middenvelder Petr Sevcik. Passioneel of ongepast? Bekijk de beelden hieronder en oordeel vooral zelf.

Cristiano Ronaldo was overduidelijk heel tevreden met de 1-2 van ploegmakker Francisco Conceição in het slot van de partij tegen Tsjechië.

CR7 stond zelf nog voor doel op het moment van de goal en passeerde bij de viering langs de net verslagen keeper Jindrich Stanek.

Daarbij kon de wereldster het niet laten om nog even in het gezicht van de Tsjech te vieren. Ook naar middenvelder Petr Sevcik leek hij nog iets te roepen.

Het is niet de eerste keer dat Ronaldo zich van zijn mindere kant laat zien. Zo kwam hij onder meer ook al in opspraak omdat hij in Saoedi-Arabië een sjaal van de tegenstander over zijn edele delen wreef.