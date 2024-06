Steff Cras verbaast zichzelf na horrorval in Baskenland: "In de Tour krijg ik enkele mannetjes mee in steun"

di 18 juni 2024 13:28

Tussen alle wielerkoersen door is het misschien wat tussen de mazen van het net geglipt: de knappe comeback van Steff Cras (TotalEnergies) in de Ronde van Slovenië. "Ik had niet gedacht dat ik 2 maanden na mijn val in het Baskenland al weer zo'n niveau zou hebben", klinkt Cras aangenaam verrast.

Toen Remco Evenepoel, Jonas Vingegaard en Primoz Roglic begin april hun wonden likten na die massale valpartij in de Ronde van het Baskenland, was Steff Cras er misschien het ergst aan toe.



"De eerste halve minuut kreeg ik geen lucht en dacht ik dat ik aan het stikken was. Het is gedaan, dacht ik." Cras is er gelukkig nog altijd, maar de diagnose was niet mals: een geperforeerde long, een gebroken rib en 8 gebroken dwarsuittsteeksels (aan de wervels). 3 weken moest Cras wachten voordat hij weer in zijn eigen vertrouwde bed kon slapen. "Maar fysiek ben ik hard blijven werken na die valpartij", bekent Cras. "Ik heb mijn lichaam zwaar gepusht om zo snel mogelijk weer op niveau te zijn." En met succes! Cras klauterde vorige week met de beste klimmers mee in de Ronde van Slovenië. In de eindafrekening kwam hij op de 9e plek uit.

Door een stom mechanisch incident ben ik in de slotetappe nog mijn 5e plek kwijtgespeeld in de Ronde van Slovenië. Steff Cras (TotalEnergies)

"Ik reed op een niveau waarvan ik het zelf niet verwacht had", glundert Cras, die tegelijkertijd ook wat baalde. "In de slotrit heb ik mijn 5e plek in het eindklassement kwijtgespeeld doordat ik in een put gereden was en kettingproblemen kreeg." "In de zaterdagrit heb ik wat te afwachtend gereden. Ik heb toen te veel gegokt op Ben Healy, maar die bleek uiteindelijk piepedood te zitten."

Steff Cras is het speerpunt van TotalEnergies in de bergen.

De Tour-droom

De komende weken legt Cras de laatste hand aan zijn Tour-voorbereiding in de regio van Marbella, aan de Costa del Sol. Die Tour-selectie kwam ondanks die zware val in het Baskenland nooit echt in gevaar. "In de week na mijn val heeft de ploeg me opgebeld. Ze zeiden: "Stef, als je weer op een niveau geraakt waarmee je de Tour kan rijden, dan nemen we je altijd mee. Bereid je maar zonder druk en stress voor.""



De Tour-ambities van Cras zijn door die akelige val wel wat teruggschroefd. "Voor het begin van het seizoen zei ik dat ik zo dicht mogelijk bij de top 10 wou eindigen." "Maar na alles wat er dit seizoen gebeurd is, is dat misschien te optimistisch of misschien ook niet." "Alles zal afhangen van hoe ik de eerste week doorkom. Ik zal mijn best doen om in die eerste etappes geen extra tijd te verliezen op de klassementsmannen."

Ik hoop dat ik nog verbeter tegen de Tour en dat de supercompensatie nog volgt. Steff Cras (TotalEnergies)

Het vertrouwen binnen TotalEnergies is er in elk geval. "Een deel van de Tour-ploeg zal mij ondersteunen, een ander deel mag zich in de ontsnappingen smijten."



Maar Cras predikt toch nog enige voorzichtigheid. "Mijn lichaam heeft in Slovenië voor het eerst weer 5 dagen op een rij gekoerst, dat is positief uitgedraaid. Maar ik weet niet hoe dat zal zijn als ik meer dan een week koers (in de Tour)."



"Ik hoop vooral dat ik nog verbeter en dat de supercompensatie er komt in de Tour."