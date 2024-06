Pello Bilbao kraait victorie in Sloveense koninginnenrit, Steff Cras bevestigt met knappe 8e plek

In de Ronde van Slovenië was het vandaag D-day voor de klassementsmannen. Niet alleen de helse slotklim naar Krvavec boezemde angst in, ook de drie voorafgaande beklimmingen van derde categorie zorgden voor de nodige hoogtemeters.



Aan de voet van de 12 kilometer lange slotbeklimming werd duidelijk dat de vluchters een vogel voor de kat waren.



8 kilometer verder gooide Bilbao zelf de knuppel in het hoenderhok. Hij kreeg Ben Healy, leider Giovanni Aleotti, Domenico Pozzovivo en Jesús David Peña mee.



Healy en Peña lieten zich al snel uitzakken, terwijl Paul Double (Polti Kometa) van achteruit wel nog de oversteek wist te maken.



Met de meet in zicht was het uiteindelijk Bilbao die zijn drie kompanen met een krachtige punch achterliet. De Spanjaard droeg zijn zege na afloop op aan zijn voormalige ploegmaat Gino Mäder, die exact een jaar geleden omkwam bij een valpartij in de Ronde van Zwitserland.



Double werd tweede, Aleotti derde. De Italiaan behoudt ook zijn leidersplaats. Steff Cras klokte net zoals gisteren af op een knappe 8e plek.



De Ronde van Slovenië eindigt morgen met een heuvelachtige etappe naar Novo Mesto.