Kevin De Bruyne klaar om te knallen op EK: "Ga niet moeilijk doen over onnozelheden, wil mij gewoon amuseren"

zo 16 juni 2024 19:12

Meer dan ooit zijn de spotlights op hem gericht. In België kijkt iedereen naar Kevin De Bruyne om straks het verschil te maken op het EK. Aan de vooravond van het openingsduel sprak de aanvoerder over zijn ambities en prikkels: "Gemotiveerder dan ooit? Het is nooit anders geweest, hoor."

Vanbuiten lijkt hij ijskoud, maar binnenin trappelt Kevin De Bruyne van ongeduld om als aanvoerder aan het EK met de Rode Duivels te beginnen. "Je zit toch liever in de flow van matchen dan van trainingssessies - ook al was de voorbereiding goed. Iedereen lijkt scherp. Voor veel jongens is dit het eerste grote toernooi, ze zijn erop gebrand om iets te tonen."

Ik begin ook ouder te worden en ben dus niet van plan om moeilijk te doen over onnozelheden. Kevin De Bruyne

KDB op kop. Bijna iedereen viel op hoe gretig de metronoom wel niet was in de laatste oefenwedstrijden met de nationale ploeg. De Bruyne zelf vindt evenwel niet dat er veel veranderd is.

"Of ik gemotiveerder ben dan ooit? Het is nooit anders geweest, hoor. Feit is dat er veel nieuwe jonge spelers zijn, dus wordt er nu nog meer naar mij gekeken én over mij geschreven."

"Kijk, ik heb nu gewoon een ander soort jaar gehad en voel mij goed. (lacht) Ik wil mij nog amuseren. Ik begin ook ouder te worden en ben dus niet van plan om moeilijk te doen over onnozelheden. Ik wil gewoon goed voetballen."

De Bruyne over opvallend litteken: "Nooit schrik gehad"

Het was een opvallende foto die eerder deze week viraal ging: het enorme litteken dat Kevin De Bruyne over heeft gehouden aan zijn hamstringblessure eerder dit seizoen. Op de persconferentie voor Slowakije kreeg KDB de vraag of hij er zelf van was geschrokken. En of hij eraan getwijfeld had om nog terug te keren op topniveau. Een kordate "nee, nee, nee" was het antwoord. "Zo'n litteken is wat het is", haalde De Bruyne de schouders op. "En ik heb nooit schrik gehad dat ik niet meer terug zou keren op niveau."