LIVE DUIVELS: Persconferentie van Tedesco: "Vertonghen en Theate zijn fit, Meunier pikt na Roemenië aan"

De Belgische T1 gaat nog eens dieper in op de lappenmand. Wie is nu inzetbaar morgen?



"Het goeie nieuws is dat Arthur Theate en Jan Vertonghen al 3 dagen trainen met de ploeg. Het doet plezier om te zeggen dat ze maandag beschikbaar zijn. Ze zitten zeker in de selectie, de rest zien we wel."



"Thomas Meunier sluit aan over anderhalve week. Na Roemenië komt hij bij de ploeg. Daarom roepen we geen nieuwe speler op. Voor we over hem als speler praten, moeten we ook over de persoon spreken. Hij heeft veel inspanningen gedaan - denk aan zijn transfer - om op dit EK te geraken."