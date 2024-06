Slovakije wil "zijn identiteit laten zien" tegen België: "We moeten vertrouwen uitstralen"

Het mag duidelijk zijn: de Rode Duivels zijn favoriet. "Dit is een hele sterke ploeg zonder zwakheden", strooide Francesco Calzona, bondscoach van Slovakije, met de gebruikelijke complimenten richting de Belgen.

"Het is een zeer sterke ploeg met spelers op wereldniveau", volgde verdediger Milan Skriniar dat voorbeeld. "We weten wat we kunnen verwachten, maar we zijn optimistisch en we geloven in een goed resultaat."

Skriniar kent Romelu Lukaku van bij Inter. "We hebben enkele jaren de kleedkamer gedeeld. Hij is zo sterk. Maar we hebben vertrouwen in onszelf en dat moeten we uitstralen op het veld."

Hoe zal Slovakije het veld in Frankfurt morgen betreden? "We willen doorgaan op ons elan, op wat we laten zien hebben in de kwalificaties. We voetballen als een blok. We hebben een plan-B voor mocht dat nodig zijn, maar daar zijn we klaar voor."

De Slovaken hebben de zwakke punten van de Duivels geanalyseerd, al laten ze niet het achterste van hun tong zien. "Het wordt moeilijk voor ons", kroop de bondscoach in de rol van de underdog.

"België heeft zoveel kampioenen en waardevolle jongeren. Maar wij hebben een duidelijke identiteit en daar gelooft deze ploeg in."

"Ik wil een ploeg zien die goed voetbalt. Alleen dan kan je een resultaat behalen. Ik wil geen angst zien door de sterkte van de tegenstander."