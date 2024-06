"Ik had hem graag, maar nu ...": bizarre frituurbestelling van Castagne zorgt voor beroering in Dat is fussball

zo 16 juni 2024 07:35

Net als voetbal blijven ook frieten een staatszaak in België. Vraag dat maar aan het panel van Dat is fussball. In de nieuwste aflevering reageren onder meer Arno The Kid en Red Lion Alexander Hendrickx met totale verbazing op de frituurbestelling van onze Belgische rechtsback, Timothy Castagne. Bekijk het fragment hieronder.

Even geen analyses, vragen over de blessuregevolg in de defensie of de case-Courtois: elke dag stelt onze EK-reporter Ruben Van Gucht ook een atypische niet-voetbalvraag aan de Rode Duivels.

Vandaag: welke frituurbestelling neem jij altijd?

Wel, het antwoord van Timothy Castagne zorgde toch voor heel wat ophef in de studio van ons EK-programma Dat is fussball.

"Ik neem altijd frietjes met ... kaassaus. Dat is wel goed, hoor", klonk het trots bij de rechtsback van de nationale ploeg.

Hier valt niets van plezier aan te beleven. Arno The Kid