Timothy Castagne ziet hoe "jonge" Tedesco "duidelijk" is: "Martinez wilde misschien te veel"

"Het hoeft niet moeilijk te zijn. Als het simpel is en we hebben kwaliteit, dan is het genoeg. Maar simpel betekent niet dom of niet genoeg, hé. Gewoon duidelijk."

Helder, duidelijk: het zijn termen die Castagne meermaals herhaalt. "Martinez had ook hele goeie ideeën, maar soms wilde hij misschien te veel doen. Nu is het duidelijk."

"Hij heeft andere ideeën, zeker dan Roberto Martínez ", antwoordde Castagne. "Ik zal niet zeggen dat Martinez (50) ouder is, maar je ziet dat Tedesco (38) jong is. De relatie met de spelers is makkelijker."

Castagne is - zeker na het wegvallen van Thomas Meunier - een certitude in de Belgische defensie. De rechtsachter laat positieve geluiden optekenen over de geblesseerde collega's, maar spreekt zijn vertrouwen ook uit in wie wél fit is.

"De jongens die in de selectie zitten, moeten presteren. Ze hebben er de kwaliteiten voor. Misschien hebben ze niet veel met de nationale ploeg gespeeld, maar het is hun moment om die kans te grijpen en om te tonen dat we hen nodig hebben."

"Het is aan mij en aan de andere meer ervaren spelers om hen te helpen en te begeleiden. Ik probeer hen die raad te geven. Maar als de coach deze jongens geselecteerd heeft, dan moet iedereen gewoon klaar zijn."