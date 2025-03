Met een stilleven op de bus als symboolbeeld: hoe "verraste" Rudi Garcia meteen vol zorgen de Spaanse nacht inreed

Hoeveel uurtjes zou Rudi Garcia geslapen hebben? De bondscoach had na zijn debuutmatch sowieso genoeg om van wakker te liggen. Tactisch was het zoeken, mentaal toonden de Duivels zich fragiel en waren ze ook fysiek de mindere tegen de Oekraïners? "Als je een tik incasseert, moet je als team toch nog kunnen winnen", luidde de eerste analyse van Garcia.

Het was een symbolisch beeld in de catacomben van het Estadio Nueva Condomina. De spelersbussen van beide ploegen reden omstreeks middernacht op hetzelfde moment de Spaanse nacht. Op de touringcar met bordje 'Ukraine' alleen maar lachende gezichten, die door zo'n honderdtal joelende fans naar buiten geschreeuwd werd.

Tijdens het debuut van Garcia kwamen er dan ook meteen veel pijnpunten bloot te liggen.

Voor de camera's van rechtenhouder VTM had aanvoerder Romelu Lukaku er meteen twee belangrijk op tafel gegooid: er was een tactisch probleem - "we hadden een probleem met de manier van druk zetten" - én een mentaal euvel.

Achteraf ging de bondscoach op zijn persconferentie vooral mee in dat laatste.

"Dit heeft me verrast, dat geef ik toe", opende de Fransman. "De tweede helft zijn we in elkaar gestort na de 1-1, we hebben Oekraïne dan gewoon laten spelen. Dat mag natuurlijk niet gebeuren. Als je een tik incasseert, moet je als team toch nog kunnen winnen. We gaan kijken hoe we meer solide kunnen worden."