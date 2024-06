Bondscoach Domenico Tedesco wacht af hoe hij maandag opstaat: "Ik ben zelf echt benieuwd naar dit EK"

Jan Vertonghen en Arthur Theate zijn fit, met Axel Witsel gaat het de goeie kant uit en Thomas Meunier zal aansluiten na de match tegen Roemenië van volgende zaterdag. Aan de vooravond van de eerste EK-match van de Rode Duivels kwam er positief nieuws uit de lappenmand en ook de bondscoach heeft er zin in. "Nervositeit? Neen, er is vooral verlangen."

Uiteraard moest Domenico Tedesco eerst dokter spelen en dan pas bondscoach. Hoe is het nu gesteld met de fysieke paraatheid van zijn zorgenkinderen? Het antwoord was positief.

"Jan Vertonghen en Arthur Theate hebben al 3 dagen meegetraind en zullen maandag in de kern zitten. Dat kan ook het geval zijn met Axel Witsel, of anders is het bij de volgende match."

Zaterdag is Roemenië de tweede tegenstander. Dan sluit ook de geblesseerde Thomas Meunier aan.

"Hij zal over een week à anderhalve week kunnen trainen en komt na de match tegen Roemenië bij de groep. We roepen dus geen vervanger op."

"Dat doen we omdat we geloven in deze groep, omdat we de sfeer opperbest vinden en omdat we ook kijken naar welke inspanningen Thomas geleverd heeft om op dit EK te geraken. Zo heeft hij afgelopen winter nog een transfer gemaakt."