Demi Vollering zet openingsetappe naar haar hand in Ronde voor Zwitserland voor vrouwen

Demi Vollering (SD Worx-Protime) blijft imponeren in de rittenkoersen. Nadat ze de voorbije maand de beste was geworden in de Vuelta, Itzulia en Burgos viel nu ook de openingsetappe van de Ronde van Zwitserland (WorldTour) in het mandje van de Nederlandse kampioene.

Opnieuw raak voor de Nederlandse Demi Vollering. De vicewereldkampioene won vandaag de eerste etappe in Zwitserland. Ze reed solo weg op de slotklim en veroverde meteen ook de leiderstrui.

De Ronde van Zwitserland voor mannen eindigt morgen, die van de vrouwen ging vandaag van start. In de 58,6 kilometer lange openingsetappe met start en aankomst in Villars-sur-Ollon werkten de vrouwen eenmaal het lastige lokale circuit af dat de mannen later op de dag tweemaal zullen doen.

Op de lastige slotbeklimming toonden Demi Vollering en het Italiaanse pluimgewicht Gaia Realini zich de sterkste klimsters van het peloton. Ze gingen bij het ingaan van de laatste kilometer op en over de ontsnapte thuisrenster Elise Chabbey, waarna Vollering nog Realini wist af te schudden.



De Nederlandse, die vaak in Zwitserland verblijft, won met 22 seconden voorgift op Realini en 46 seconden op Chabbey. De rest van de concurrentie, onder wie Elisa Longo Borghini en Katarzyna Niewiadoma, volgde op een minuut en meer.



Met Valerie Demey, Marieke Meert en Margot Vanpachtenbeke doen 3 Belgische vrouwen mee. Demey was de beste als 69e op 13 minuten.