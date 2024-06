Na de valse start belangrijker dan gedacht: de complexe tabel die groepsfase van Rode Duivels animeert

De strijd om plaats één wordt een pak steviger voor de Rode Duivels. Na de misstap in de opener tegen Slovakije zullen de Belgen moeten rekenen in de groepsfase. Het gevecht om de plekjes richting knock-outfase wordt zo extra boeiend. Een complexe tabel zal daarbij een cruciale rol spelen, ook in het verdere toernooiverloop.