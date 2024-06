Juventus heeft met Thiago Motta zijn gedroomde hoofdcoach te pakken

Als speler vierde Thiago Motta successen bij onder meer Barcelona, Inter en PSG. Juventus kwam toen niet op zijn pad, maar met wat vertraging strijkt de in Brazilië geboren Italiaan toch in Turijn neer.



Het stond al een tijdje in de sterren geschreven dat Motta bij Juventus Massimiliano Allegri zou opvolgen. Allegri werd enkele dagen na de gewonnen bekerfinale ontslagen, niet alleen omdat hij zich na de wedstrijd had misdragen.

Motta kwam in the picture door zijn werk bij het bescheiden Bologna, de club van Alexis Saelemaekers. Bijna vanuit het niets loodste hij die naar de 5e plaats, goed voor een ticket voor de Champions League.



Bij Juventus hopen ze dat Motta hen een eerste titel sinds 2020 kan bezorgen. Dat was toen de 9e op een rij. "Jullie mogen zeker zijn dat het mijn ambitie is om Juventus weer aan de top te brengen", liet Motta in een eerste korte reactie weten.