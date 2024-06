De Belgian Tornados doen het weer! Soeverein naar GOUD op de 4x400m estafette

De Belgische mannen van de 4x400 meter hebben voor de 4e keer in de laatste 5 EK's goud veroverd. Met Alexander Doom, de individuele kampioen van de 400 meter, snelde België naar de titel in 2'59"84. Nog geen halfuur ervoor hadden ook de Belgian Cheetahs al een medaille veroverd.

De dominantie van de Belgian Tornados op de Europese kampioenschappen is ongezien. Sinds 2012 pakte het enkel op het laatste EK geen goud. Toen verwees Groot-Brittannië de Belgische mannen in een spannende sprint naar het zilver.



België zette in de rush naar een nieuwe titel twee finalisten van de individuele 400 meter in. Jonathan Sacoor wees de Tornados het juiste pad door als eerste het stokje door te geven aan Robin Vanderbemden.

Die zakte even wat terug, maar onder impuls van een goeie Dylan Borlée ging België toch als leider de laatste ronde in. Met gouden Alexander Doom als slotloper wist je toen al dat bijna zeker bingo zou zijn.



Doom had na een slopend EK met veel wedstrijden - en af een toe een pijntje - nog voldoende in de tank om de buit op autoritaire wijze binnen te halen. Met 2'59"84 bleven ze net onder de 3 minuten-grens.

Eerder dit jaar waren de Tornados ook al wereldkampioen geworden in zaal. Het is hun 17e medaille op EK's (indoor en outdoor) en WK's (indoor en outdoor) sinds 2010.