Nieuwe klap voor Buchmann: heup- en sleutelbeenbreuk in Zwitserland

Het is het jaar niet van Emanuel Buchmann. De Duitse kampioen van Bora-Hansgrohe ging gisteren onderuit in de 2e rit van de Ronde van Zwitserland en brak daarbij zijn heup en sleutelbeen.

Bora-hansgrohe bracht vanochtend het zware verdict naar buiten. Voor beide breuken zal Emanuel Buchmann onder het mes gaan.



Voor de 31-jarige klimmer is dit een nieuwe klap, nadat hij eerder deze lente door zijn ploeg werd thuisgelaten van de Ronde van Italië.



Daarover uitte hij later luidop zijn kritiek, waarna ook duidelijk werd dat Buchmann zijn aflopende contract bij Bora-hansgrohe meer dan wellicht niet zal verlengen.



Buchmann telt 5 profzeges, waaronder 2 Duitse titels en 1 etappe in de Ronde van het Baskenland, maar maakte vooral naam met een vierde plaats in de eindstand van de Ronde van Frankrijk van 2019.