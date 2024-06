Apengeluiden richting "kwelgeest van racisten" Vini Jr leveren 3 Valencia-fans historische celstraf op

Drie Valencia-fans kennen hun straf voor apengeluiden en -gebaren in de richting van Real Madrid-ster Vini Jr: 8 maanden cel en twee jaar stadionverbod. Real Madrid en Vini Jr reageren bijzonder opgetogen op de veroordeling. "Ik ben geen slachtoffer van racisme. Ik ben de kwelgeest van racisten", klinkt het bij die laatste.

Een primeur in Spanje. Voor het eerst zijn voetbalfans veroordeeld voor racistische uitlatingen.

De daders in kwestie? Drie Valencia-fans die in mei 2023 apengeluiden en -gebaren maakten naar Vinícius. De Braziliaanse dribbelkont reageerde meteen erg aangeslagen tijdens de wedstrijd, die zelfs even stilgelegd werd.

Na de wedstrijd werden de 3 supporters aangehouden en nu kennen ze dus hun straf. Het trio krijgt een celstraf van 8 maanden en 2 jaar stadionverbod. Ze betalen ook alle gerechtskosten.

Real Madrid, dat samen met Vinicius optrad als aanklager, stuurde deze avond een statement de wereld in. "Wij zullen ons blijven inzetten om de waarden van onze club te beschermen en racistisch gedrag te bannen uit de sportwereld", klonk het daarin.

Ook Vini zelf reageerde op X: "Velen zeiden me dat ik het moest negeren. Dat mijn strijd tevergeefs was en dat ik gewoon moest voetballen."

"Maar zoals ik altijd heb gezegd: ik ben geen slachtoffer van racisme. Ik ben een kwelgeest van racisten. Deze eerste strafrechtelijke veroordeling in Spanje is niet alleen voor mij, maar voor alle zwarte mensen."

"Mogen andere racisten bang zijn, zich schamen en zich in de schaduw verstoppen. Anders zorg ik opnieuw voor gerechtigheid."