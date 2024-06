Heleen Jaques ziet werkpunten bij Red Flames: "Conditioneel moeten we sterker worden"

wo 5 juni 2024 08:16

Een 6 op 6 tegen Tsjechië was eigenlijk nodig geweest om écht in de race te blijven voor de top 2 in EK-voorronde, maar de Red Flames hebben vrede moeten nemen met 4 op 6. Onze analist Heleen Jaques legt de vinger op de wonde. "We moeten conditioneel sterker worden", ziet de voormalige Red Flame.

Met een 1-2-zege in Praag hadden de Red Flames vorige week een eerste stap richting de beoogde 6 op 6 gezet, maar maandagavond in Sint-Truiden bleven de Belgische vrouwen steken op een 1-1-gelijkspel. "In Tsjechië begonnen de Flames heel goed en speelden ze een heel goeie 1e helft, om daarna wat weg te zakken. Nu was het eigenlijk het omgekeerde", zag Heleen Jaques. "België begon te slap aan de wedstrijd. Veel tweede ballen waren voor Tsjechië, dat ook veel doelgevaar wist te creëren. In het laatste kwartier voor de rust kwamen de Flames wel wat opzetten, maar de eerste grote kans na de rust was wel weer voor de Tsjechen."

We hadden gewoon niet genoeg vat op de wedstrijd. analiste Heleen Jaques

"Pas na de wissels van de bondscoach is er meer passie en meer grinta in het team gekomen. België is dan ook met 2 spitsen gaan spelen en maakte aanspraak op een doelpunt. Dat werd dan ook gemaakt door Blom. In de laatste 10 minuten zagen we dan nog echt "power play", maar het was net onvoldoende om nog te winnen." Net als vrijdag hadden de Flames ook nu weer veel moeite met de Tsjechische linkerflankspeelster Khyrova. "Dat werd niet opgelost. Ze maakte veel infiltraties in de rug van de verdediging. Er was ook weinig aansluiting, ook wanneer de andere spitsen de diepte zochten." "In de 2e helft hebben we dat wel wat kunnen bijsturen en managen. Maar het was niet alleen dat. Het was ook de aansluiting op het middenveld. En dat begint ook met duelkracht. We hadden gewoon niet genoeg vat op de wedstrijd", steltde Jaques vast.

"Vrouwenvoetbal wordt fysieker"

Wat moet er in de toekomst beter? Heleen Jaques meent dat de Belgen vooral op fysiek en conditioneel vlak nog stappen te zetten hebben. "Want het is duidelijk dat het vrouwenvoetbal fysieker wordt", klinkt het. "Het conditionele aspect blijft groeien en de Red Flames moeten daarin ook blijven groeien. Wanneer er "windows" zijn met een lange voorbereiding dan starten we goed, maar tussenin is het ook vaak afhankelijk van hoe er individueel en bij de clubs gewerkt wordt." "De speelsters moeten stappen blijven zetten om conditioneel sterker te worden en te groeien, zodat ze in wedstrijden 90 minuten lang volle gas kunnen geven."

De Red Flames moeten naar zichzelf kijken om als groep de nodige stappen te zetten en weer die goeie flow te krijgen. Heleen Jaques

"Nu zie je dat de belastbaarheid van de speelsters nog niet helemaal top is. Dat is ook normaal. Ze komen van ver en er is nog een kloof te dichten. Het signaal is duidelijk: in het profvoetbal moeten we fysieker worden en nog meer een topsportmentaliteit hebben. En dat moeten we ook al meenemen naar de jeugd." Ook op het vlak van ervaring zijn er nog stappen te zetten, merkt Jaques op. "Als je kijkt naar Tsjechië: een club als Slavia Praag speelt de groepsfase van de Champions League. Dat missen we in België, die wedstrijden van internationaal niveau. Die ervaring heb je nodig." De riem mag er nu heel even af voor de Flames. In juli zijn de laatste 2 voorrondematchen. "Het kan nog voor België. De Flames moeten naar zichzelf kijken om als groep de nodige stappen te zetten en weer die goeie flow te krijgen", besluit Jaques.