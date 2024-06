Teleurstelling overheerst bij Red Flames na gemiste kansen: "Dit voelt aan als een verlies"

Kansen waren er genoeg om 6 op 6 te boeken tegen Tsjechië, maar de Red Flames kwamen niet verder dan de gelijkmaker. Een domper in de strijd voor een rechtstreeks EK-ticket, al geeft bondscoach Ives Serneels zich nog niet gewonnen. "Mathematisch zijn we nog niet uitgeteld."

Het is een oud zeer bij de Red Flames, maar ook tegen Tsjechië brak een slechte start hen zuur op. "We waren niet scherp genoeg. Dat kan ik alleen maar toegeven", was bondscoach Ives Serneels eerlijk. "Tsjechië kwam verdiend op voorsprong. Ze namen de match beter in handen."

Had aanvoerster Tessa Wullaert haar ploegmaats dan niet gewaarschuwd? "Ik probeer dat wel", zegt ze. "In Tsjechië waren we wel goed gestart, dus ik dacht dat het nu opnieuw het geval zou zijn."

"Maar wij kwamen overal te laat en waren slap in de duels. Gelukkig roept de bondscoach dan ook eens naar het team. Dan zijn we wel beter gaan voetballen."

Ook Serneels was blij met de reactie van de Flames in de tweede helft. "Ik ga vanavond niet alle kansen nog eens bekijken, want ik wil nog wat slapen", stelde hij.

"Daar moeten we dan ook meer uit scoren. We kunnen de match winnen, maar we missen soms wat kwaliteit om het af te werken."

Toch wou de bondscoach ook positieve punten onthouden. "Onze invalsters hadden een meerwaarde. We hebben het tactisch wat anders aangepakt en de groep pikte dat ook goed op."