Gert Verheyen wil "issues" zien opduiken in vriendenmatchen: "Te veel glans is nefast"

Twee vlotte zeges en zonder zorgen naar Duitsland? Deze week treffen de Rode Duivels in aanloop naar het EK met Montenegro en Luxemburg alvast niet meteen de allerzwaarste tegenstanders. "Maar ik hoop dat er na die 2 partijen toch nog wat issues zijn", oppert onze EK-analist Gert Verheyen.

"Vertrouwen opdoen." Dat is deze week de boodschap bij de Rode Duivels, die mogen oefenen tegen Montenegro en Luxemburg. Nu niet per se voetballanden pur sang, maar volgens EK-analist Gert Verheyen zit er een reden achter de keuze voor die landen. "Je moet natuurlijk altijd zien wie er beschikbaar is en tegen ons wil spelen. Daarbij komt ook het financiële plaatje: wat moeten we betalen of wat krijgen we om tegen bepaalde landen te spelen?" "Maar de belangrijkste reden is misschien wel de bondscoach. Die kiest meestal voor een ploeg met een gelijkaardig profiel als dat van een van de toekomstige tegenstanders", weet Verheyen. "Is het een defensieve ploeg? Speelt dat land technisch voetbal? Is het een team dat op de counter speelt? De bondscoach verwacht dat hij op het EK een vergelijkbare opdracht voorgeschoteld zal krijgen."

En dus valt er straks wel degelijk iets te leren van de vriendschappelijke wedstrijden. "Voor de bondscoach althans", claimt Verheyen. "Wij zullen als kijker niet kunnen uitmaken wanneer de voorbereiding op het EK geslaagd is. Dat hangt bijvoorbeeld ook af van trainingen en het gedrag van spelers in het hotel." Maar onze analist heeft zelf wel een bijzondere wens tijdens de oefenmatchen. "Ik hoop dat er nog wat issues opduiken. Die problemen zorgen altijd voor extra focus. Ze zetten je aan tot nadenken en zorgen ervoor dat je niet te zelfzeker bent." "Want als je de twee vriendschappelijke wedstrijden met glans wint, je vol vertrouwen afreist en er helemaal niets aan de hand is, dan is dat altijd een beetje nefast voor de concentratie." "Het loont toch de moeite om eens over beide zijden na te denken. Al doe je het zeker niet met opzet, je zal nooit bewust zorgen creëren."

Duiken er straks nog problemen op voor Tedesco?

Een streepje voor

Maar de kans dat er tegen Montenegro en Luxemburg nog problemen opduiken, is niet bijster groot. Dat weet ook Gert Verheyen: "De kans is 9 op 10 dat we beide wedstrijden gewoon winnen en waarschijnlijk slikken we zelfs geen enkele goal." "Maar je zit met een periode van twee weken die je moet overbruggen, dan is het ook maar normaal dat je die weken opvult met wedstrijden. Dat gebeurt ook op clubniveau." "Al zal er hier op tactisch vlak niet veel meer gesleuteld worden, daar is het intussen te laat voor. Maar spelers die nog in balans liggen met elkaar, kunnen dankzij een uitmuntende prestatie wel een streepje voor verdienen."

