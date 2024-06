"Hongerige" De Bruyne kijkt uit naar EK en 100e cap: "Ik ben heel blij om terug te zijn"

di 4 juni 2024 13:02

Gemotiveerd en energiek. Zo oogde Kevin De Bruyne op de persconferentie daags voor zijn comeback bij de Rode Duivels. "Onze ploeg is nu nog beter dan toen ik tegen Duitsland mijn laatste interland speelde", klonk het bij de draaischijf. Bondscoach Tedesco gaf op zijn beurt mee dat hij zal roteren in de komende oefenwedstrijden: "Wie morgen 90 minuten speelt, komt zaterdag niet aan de bak."

Wie nog twijfelde aan de paraatheid en de goesting van Kevin De Bruyne, kent meteen zijn antwoord. "Als ik niet hongerig was, zou ik hier helemaal geen plek hebben", vertelde hij vandaag op de persconferentie. "Ik ben heel blij om hier eindelijk terug te zijn." KDB is inderdaad wel even afwezig geweest bij de Duivels. Zijn laatste interland was de spectaculaire oefenpot in Duitsland van een jaar terug. "De groep is sindsdien nog gegroeid. We zijn alleen maar beter geworden", weet de kapitein. En ook De Bruyne zelf is weer helemaal klaar om te schitteren. "Ik bleef 6 maanden hard werken bij mijn revalidatie en heb in de terugronde veel gespeeld. Hopelijk heb ik zo genoeg energie voor een goed toernooi."

We zijn geen topfavoriet op het EK, maar er staan zeker niet veel teams te popelen om tegen ons te spelen. Kevin De Bruyne

Maar vooraleer De Bruyne zijn land leidt op het EK, staan er nog twee oefenmatchen op het programma. En daarin heeft KDB iets te vieren: zijn 100e interland. "Het toont vooral dat er toch echt wel continuïteit geweest is in mijn carrière. Ik ben fier dat ik die 100e cap kan vieren voor onze eigen fans." Of hij van die 100 interlands 25 stuks wil afstaan in ruil voor een plek in de halve finale op het EK? "Geen enkel probleem", lacht De Bruyne. Al kan België daar misschien ook wel geraken zonder caps in te leveren: "We zijn geen topfavoriet, maar er staan zeker niet veel teams te popelen om tegen ons te spelen." Ook over de wedstrijd van morgen maakt KDB zich niet al te veel zorgen. "We kunnen nu nog zaken aanpakken als er iets fout gaat. Het is dus niet meteen slecht om moeilijke momenten te beleven tegen Montenegro. Maar we willen wel vertrouwen opdoen", besluit hij. (lees verder onder de video)

Doelman nog niet gekozen

Na kapitein De Bruyne tekende ook bondscoach Domenico Tedesco present op de persconferentie. En hij kwam meteen met goed nieuws: "Het gaat prima met de geblesseerden. Iedereen zet een stap vooruit, sommigen zelfs twee." "Al komt de oefenmatch van morgen zeker nog te vroeg voor Jan Vertonghen, Youri Tielemans en Arthur Theate. Aster Vranckx is wel fit, maar met hem nemen we nog geen risico's." En ook over zijn plannen voor de twee oefenwedstrijden lichtte hij al een tipje van de sluier op. "We zullen starten met een sterke basiself, maar zullen ook wel wat roteren. Wie morgen 90 minuten speelt, komt zaterdag niet aan de bak."

Het voelt alsof de spelers al een jaar samen zijn. De sfeer zit goed en er wordt hard gewerkt. Domenico Tedesco

Wie onder de lat staat, gaf Tedesco nog niet mee. "Dat overleggen we morgenochtend met de keepertrainer en de doelmannen." Maar de Duitser was wel eerlijk over het feit dat hij eigenlijk niet al te veel zin had in twee oefenpotten. "We wilden slechts één inplannen, maar dan geraakten we niet aan het verplichte aantal wedstrijden." "Montenegro heeft ook nog niet lang een nieuwe trainer, dus het wordt wat afwachten. Maar van onze kant wil ik hoe dan ook wel bepaalde zaken zien." Over zijn groep spelers was Tedesco alleszins wel enthousiast. "Het voelt alsof ze al een heel jaar samen zijn. De sfeer zit goed en er wordt hard gewerkt." Dan kan het alleen maar goedkomen, toch?