Rode Duivels boeken zuinige oefenzege tegen Montenegro dankzij goals De Bruyne en Trossard

Bondscoach Montenegro: "We mogen niet bang zijn"

Bij Montenegro is een oude bekende bondscoach. Robert Prosinecki speelde in de nadagen van zijn carrière voor Standard, nadat hij onder meer was uitgekomen voor zowel Real Madrid als FC Barcelona. Als bondscoach is de Kroatische voormalige international nog maar sinds 2 februari bij Montenegro aan de slag.



"België is niet alleen favoriet voor het duel van morgen, maar ook voor het EK", aldus Prosinecki. "Wij mogen vooral niet bang zijn van de tegenstander. Want wij willen hier niet alleen komen verdedigen."



"We hebben wel enkele geheime wapens die we willen uitproberen, om België in de problemen te brengen. Op die manier willen we de Nations League van in het najaar (met duels in de B-divisie tegen IJsland en Wales, red) voorbereiden."