Vandenbempt keek met dubbel gevoel naar glansprestatie Courtois: "Daarmee maak je het verschil op een EK"

zo 2 juni 2024 19:30

Een uitgekookt Real Madrid hengelde zaterdag tegen Dortmund zijn vijftiende Beker met de Grote Oren binnen. Peter Vandenbempt keek met grote ogen naar de zoveelste ontsnappingsact van Real en naar de glansprestatie van een "spectaculaire" Thibaut Courtois. "Het blijft doodzonde dat hij er niet bij zal zijn op het EK."

Niet de beste zijn en toch winnen: Real Madrid heeft het de voorbije jaren in de Champions League verheven tot een kunst. De Koninklijke lag zaterdag lang onder in de Champions League-finale tegen Dortmund, maar ging toch opnieuw met de eindzege aan de haal. "Real kan ons niet meer verrassen", stelt Peter Vandenbempt vast. "De voorbije elf jaar heeft het zes keer de eindwinst gepakt. Als je nagaat hoe vaak Real onderweg op de rand van de afgrond heeft gestaan, maar er nooit is ingevallen, dan wist je dat het er opnieuw zat aan te komen."

"Ik las in de krant dat Ancelotti in de kleedkamer zei: 'Het is niet goed, maar het is nog 0-0 en vanaf nu zal het alleen maar beter gaan.' Dat is een soort overtuiging die leeft in die club en in die kleedkamer. 'We kunnen afzien, we kunnen proberen te overleven en straks komt het toch weer goed.'"

Dortmund stelde aan de rust vast dat het eigenlijk de betere ploeg was. Maar toch was er ook het besef dat het onvermijdelijke weer stond te gebeuren. Peter Vandenbempt

"Aan de overkant heeft dat idee zich ook meester gemaakt van Dortmund. De Duitsers waren de finale ingegaan als underdog en stelden aan de rust vast dat het eigenlijk de betere ploeg was. Maar toch was er ook het besef dat het onvermijdelijke weer stond te gebeuren. En zo geschiedde."



"Het zal toch niet de bedoeling zijn geweest bij Real om zo gedomineerd te worden en technisch en tactisch zo slecht te voetballen. Real is ternauwernood ontsnapt. Alleen, en dat heeft toch te maken met kwaliteit, kan je er donder op zeggen dat Real de kansen die Dortmund heeft gehad, wél had afgemaakt."

"Die aanname van Adeyemi, de afwerking van Füllkrug ... Het was net niet goed genoeg. Het is al het hele seizoen dat Dortmund moeilijk scoort, en dat is gisteren nog maar eens gebleken."

Carvajal bevrijdde een slap Real.

Mag het wat meer zijn?

Ondertussen wordt het Europese palmares van de Koninklijke almaar indrukwekkender. Met zijn 15de Champions League laat het eerste achtervolger Milan (met 7 stuks) ver achter zich.



"In de jaren 50 won Real er een handvol op een rij, maar dat het dat in het competitieve voetbal van vandaag, waar er toch heel wat clubs de grove middelen bovenhalen, nog steeds voor elkaar krijgt, is toch ronduit indrukwekkend."

"Maar: Real mag ook wel eens iets beginnen te tonen. Het hoeft niet altijd op deze manier te zijn, het mag ook eens op een imposante manier kampioen van Europa worden. Misschien lukt dat volgend jaar wel als Mbappé erbij is."

San Tibu

De grote uitblinker bij Real op Wembley was een Belg. "Thibaut Courtois was heel erg goed, wat mij betreft de beste man bij Real Madrid", aldus Vandenbempt. "Net als twee jaar geleden speelde Courtois opnieuw een bepalende rol, al was het nu wel minder spectaculair dan in 2022, toen hij een recordaantal van 9 saves maakte. Daar waren een paar mirakels bij, dat was dit keer niet het geval. Maar goed: zonder deze Courtois wint Real de Champions League niet." "Hij heeft nu als enige Belg tweemaal de Champions League gewonnen en was bij die twee zeges ook van goudwaarde. En gezien zijn situatie - hij speelde nog maar zijn vijfde partij na zijn lange inactiviteit - is zijn prestatie van dit jaar misschien wel straffer. Dat hij zo snel dat niveau haalt, is toch echt spectaculair."

Courtois speelde nog maar zijn vijfde match sinds zijn comeback. Dat hij zo snel dat niveau haalt, is toch echt spectaculair. Peter Vandenbempt

De glansprestatie van Courtois maakt het wel des te pijnlijk dat hij er straks niet bij zal zijn op het EK in Duitsland met de Rode Duivels. Technisch directeur Frank Vercauteren stelde vandaag nog dat het "een must" is dat het de plooien tussen Courtois en bondscoach Domenico Tedesco worden gladgestreken.

"Ik kan niet in de hoofden van Courtois en Tedesco kijken, maar iemand zal toch moeten buigen", stelt Vandenbempt. "Het blijft ongelooflijk jammer dat hij er niet bij zal zijn op het EK, zonder afbreuk te doen aan het niveau van de andere doelmannen."

Courtois was bij Real bepalend met enkele cruciale saves.

Doodzonde

"Als je ziet wat Courtois gisteren weer voor elkaar kreeg: dat is precies wat nodig is om een kwartfinale of misschien wel verder ineens het verschil te maken", gaat Vandenbempt verder. "Denk maar aan die save van Courtois in het slot van de kwartfinale tegen Brazilië op het WK van 2018."

"Het is doodzonde. Courtois is nog maar net 32 geworden, en als hij er zin in heeft en het mentaal en fysiek kan opbrengen, dan heeft hij nog wel een jaar of vier of langer in zich. Doelmannen gaan op hoog niveau immers langer mee." "Courtois heeft met andere woorden nog wel wat toernooien met België in het verschiet. Dus dat de voetbalbond er werk van gaat maken om de brokken te lijmen: het zou er nogal aan mankeren."

Ook voor Sels of Casteels is de situatie vervelend. Want bij elk foutje of elke flater zal er gezegd worden: 'Had Courtois die niet gepakt?' Peter Vandenbempt

"Er moet toch een soort bereidheid zijn - wat mij betreft, mag die bij de bondscoach groter zijn dan bij Courtois - om tot een verzoening te komen. Het blijft toch een ongelooflijk kwalijke zaak dat de Duivels niet op Courtois zullen kunnen rekenen in Duitsland."

"Ook voor de eerste doelman, of het nu Sels of Casteels wordt, is het vervelend. Want bij elk foutje of elke flater - god bewaar hen en ons daarvan - zal er gezegd worden: 'Had Courtois die niet gepakt?' Maar zo zit topsport nu eenmaal in elkaar."