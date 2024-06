Thibaut Courtois dolgelukkig na triomf: "Geweldig om verschrikkelijk seizoen zo te eindigen"

za 1 juni 2024 23:17

Na het laatste fluitsignaal kwamen alle emoties naar boven. Thibaut Courtois genoot intens van zijn tweede triomf in de Champions League. "Hier zijn en spelen, was eigenlijk al een persoonlijke overwinning", klonk het in een eerste reactie.

In de prijzenkast op zijn hobbykamer mag er nog flink wat ruimte vrijgemaakt worden. Thibaut Courtois heeft met Real Madrid een tweede Champions League-toegevoegd aan zijn palmares. Op weg naar Wembley was zijn aandeel - door blessures - nul komma nul, maar in de finale maakte de doelman dat ruimschoots goed. Vooral in de eerste helft hield onze landgenoot een onherkenbaar Real recht met enkele cruciale reddingen. Het deed denken aan die wonderavond in Parijs van twee jaar geleden - ook dan was 'El Muro' onklopbaar.

En nu was de vreugde bij Courtois minstens even groot. "Geweldig", straalde hij in een eerste reactie bij de rechtenhouders. "Hier zijn en spelen, was eigenlijk al een persoonlijke overwinning. Maar het is fantastisch dat ik een verschikkelijk seizoen met de Champions League kan beëindigen." Onze landgenoot gaf toe dat het evenwel anders had kunnen lopen tegen Dortmund. "De eerste helft was zwaar", analyseerde hij. "Ze speelden goed en wij verloren te veel ballen. Tijdens de rust benadrukte de coach wel dat het zwaarste deel voorbij was. We zitten nog steeds in de match, laat ons hem nu gewoon winnen. Onze tweede helft was veel beter na enkele ingrepen van de coach."

We weten niet wat er gebeurd zou zijn mocht Andrij niet ziek geworden zijn. Thibaut Courtois