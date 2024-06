De wondere weg naar Wembley van Courtois, door de ogen van zijn vader: "Thibaut wou hun ongelijk bewijzen"

za 1 juni 2024 08:23

Bij winst zal het zijn trofee worden waar het meeste bloed, zweet en tranen aan hangt. Thibaut Courtois (32) keept vanavond - ondanks twee zware blessures dit seizoen - de Champions League-finale voor Real Madrid. Een terugblik op die wondere weg richting Wembley met vader Thierry.

10 augustus 2023 - Valdebebas, het trainingscomplex van Real Madrid. Het is twee dagen voor de seizoensopener tegen Athletic Bilbao wanneer Thibaut Courtois een schijnbaar onschuldige knal van Nico Paz met de vuisten afweert. In de strijd om de rebound met zijn Braziliaanse ploegmaat Rodrygo maakt de doelman een onnatuurlijke beweging. Er volgt een geluid dat eerst lijkt op een gekke lach, maar snel verandert in gehuil dat door merg en been gaat. "Ik heb nog nooit iemand zo horen schreeuwen", zou David Alaba later getuigen.

Het moment waarop Courtois zich in augustus blesseerde.

De medische balans is zwaar: Thibaut Courtois scheurt de voorste kruisband én meniscus van zijn linkerknie en staat volgens voorzichtige prognoses 8 tot 9 maanden aan de kant. Oftewel: onze landgenoot zijn seizoen was al voorbij nog voor het kon beginnen. "Ik weet nog dat Thibaut mij enkele uren na de blessure zelf contacteerde", herinnert vader Thierry zich. "Hij stuurde me een video van hoe het precies gebeurd was. De eerste emoties waren op dat moment al een beetje gaan liggen - hij begon meteen over wie hem zou opereren en waar."

WhatsApp-groep

Terwijl de gedachten van Courtois meteen richting herstel gaan, moéten ze bij Real Madrid in sneltempo speuren naar een vervanger. Toch willen ze bij de Koninklijke hun onfortuinlijke clublegende niet brutaal laten vallen. "Thibaut kreeg snel telefoontjes van de voorzitter Florentino Pérez en CEO José Ángel Sánchez om uit te leggen wat het plan was", vertelt Thierry Courtois. "Ze wilden een keeper huren voor één seizoen en niet langer. Dat was voor Thibaut een enorme mentale geruststelling. Op die manier wist hij dat hij niet op 1 januari terug moest zijn, maar dat 1 juli óók goed was. Thibaut kreeg van Real alle tijd om op zijn beste niveau terug te keren."

Ondanks de blijk van vertrouwen begon Courtois wel als een bezetene aan zijn revalidatie.

Eerst voorzichtig thuis met Real-kinesist Davide Violati en zodra het weer kon, kampeerde Courtois op het oefencomplex van de club. Voor dubbele sessies van in totaal minstens 5 uur (en soms 8 uur) per dag.



Zelfs toen er nog een brace rond de knie zat, waagde onze landgenoot zich al opnieuw aan oefeningen rond mobiliteit en reflexen. De ene dag op een grote valmat, de volgende met een VR-bril.

Courtois senior schrok niet van de ongeziene drive bij zijn zoon om zo snel mogelijk terug op het veld te staan. "Het tegenovergestelde zou gek zijn. Thibaut heeft altijd een sterke wil gehad om te slagen - en nu misschien nog ietsje meer. Wanneer je zo'n blessure oploopt, zegt men al eens dat je een dagje ouder wordt en het moeilijk zal zijn om nog terug te keren. Wel, Thibaut wou hun ongelijk bewijzen." Én bleef ondertussen ook vanaf de zijlijn nauw betrokken bij de wedstrijden van zijn ploeg. "Thibaut keek thuis altijd zeer gefocust naar wedstrijden", lacht Thierry Courtois. "Als hij iets opmerkte, stuurde hij meteen een berichtje naar mensen op de bank. In de WhatsApp-groep van de doelmannen bleef Thibaut eveneens actief. Hij ondersteunde eerst Kepa en dan Loenin met tips en advies. Ze zagen Thibaut misschien minder, maar hoorden hem wel nog."

Tikkende tijdbom

Na een voorspoedige revalidatie mag Courtois er midden maart weer van dromen om zélf op het veld te staan.



Trainer Carlo Ancelotti kondigt op een persconferentie zijn nakende terugkeer aan... wanneer het noodlot plots weer toeslaat. Bij een redding op training scheurt Courtois nu de meniscus in zijn rechterknie - een blessure die veel minder ernstig is dan een gescheurde kruisband, maar wel weer een flinke terugslag. Iedereen gaat er dan wel vanuit dat het seizoen van de Belg er nu écht op zit. "Natuurlijk is het niet leuk als je maanden toewerkt naar een comeback en dan opnieuw geblesseerd geraakt", aldus Thierry Courtois. "Maar die meniscus was een tikkende tijdbom. We wisten dat de hechtingen (Courtois scheurde dezelfde meniscus in 2015 al eens, red.) na 8 à 9 jaar weer los zouden komen. Dan gebeurde het beter nu. Thibaut had toch al een groot deel van het seizoen gemist en zijn vrouw Mishel stond bovendien op bevallen."

Het cliché zegt dat je sterker terugkomt na een blessure, maar bij Thibaut blijkt dat effectief ook zo te zijn. Thierry Courtois

Begin april komt dochtertje Ellie ter wereld en een goede maand later mag Courtois zich - naast kersvers vader - ook weer voetballer noemen. Na een even hongerige tweede revalidatie maakt de doelman zijn langverwachte wederoptreden tegen Cadiz. Ondertussen staat de teller op 4 matchen. Daarin bewees Courtois iedere keer niks aan klasse ingeboet te hebben na bijna een jaar zonder wedstrijden. Vooral tegen Alavés liet het sluitstuk een onuitwisbare indruk na - hij pakte er uit met een recordaantal van 10 saves. "Het cliché zegt dat je sterker terugkomt na een blessure, maar bij Thibaut blijkt dat effectief ook zo te zijn", lacht zijn vader. "Dat heeft me toch een beetje verbaasd. Hij staat echt in doel alsof er het voorbije seizoen niks gebeurd is." "Het bewijst dat de revalidatie perfect verlopen is. Daar mogen ook Real Madrid en de omgeving van Thibaut uitvoerig voor bedankt worden. Zijn vrouw Mishel heeft er echt alles aan gedaan om hem te ondersteunen, ondanks haar zwangerschap."

Verbetener dan ooit

Zaterdag dient zich voor Courtois een droomscenario aan om zichzelf, zijn naasten én Real Madrid te belonen voor alle bloed, zweet en tranen van het voorbije jaar. Want Ancelotti bevestigde gisteren wat iedereen al lang vermoedde: de Belg staat straks onder de lat staat in de Champions League-finale tegen Dortmund. Ook op training merken ze bij Real - zie video hieronder - dat Courtois verbetener dan ooit is om élke bal te pakken.