"Van andere planeet" en "Held zonder cape": Spaanse pers is lyrisch over prestatie van Thibaut Courtois

Als je dacht dat de superlatieven voor Thibaut Courtois opgebruikt waren na zijn vorige knalprestatie in de Champions League-finale, heb je de Spaanse pers schromelijk onderschat. De kranten besteden de nodige aandacht aan het keeperswerk van onze landgenoot. Van "beste doelman ter wereld" tot "alsof hij nooit weg was": een overzicht.

"Weer een finale om nooit te vergeten."

Zo opent Marca de beoordeling van Thibaut Courtois zijn prestatie, die een 10 op 10 krijgt van de Spaanse krant. "Hij was beslissend en hield zijn team recht op de slechte momenten."

"Zijn reddingen stonden op gelijke voet met die van de beste keeper ter wereld. Hij drukte in zijn eerste CL-match zijn stempel alsof er niets gebeurd was dit seizoen, alsof hij nooit weg was. En hij liet opnieuw zijn meesterlijke handen zien."

Ook op X was Marca lyrisch: "Courtois komt van een andere planeet. De "octopus" heeft twee knieoperaties ondergaan, was negen maanden out en stond toch in topvorm aan de aftrap van de Champions League-finale."