Selectiedeadline voor Parijs zet Red Lions op scherp: "Ik zou niet in de bondscoach zijn schoenen willen staan"

zo 2 juni 2024 23:00

Met acht wedstrijden voor eigen volk in de Hockey Pro League hebben de Red Lions opnieuw een belangrijke stap gezet in hun olympische voorbereiding. De Belgen komen zo stilaan in de laatste rechte lijn voor Parijs, al moet er eerst nog een belangrijke selectieknoop doorgehakt worden. "Het zal om details en vorm gaan."

Met een nieuwe zege tegen Australië hebben de Red Lions hun Belgische luik in de Pro League afgesloten. Een demonstratie zoals woensdag (5-1) werd het dit keer niet, de Belgen konden na een 4-4-gelijkspel het verschil pas maken in de shoot-outs.

"We hebben twee gezichten laten zien in deze wedstrijd", reageerde doelpuntenmaker Florent Van Aubel. "Aan de rust stonden we 3-1 achter en moest het eigenlijk beter op alle vlakken. Daarna hebben we de tweede helft heel goed opgepakt en hebben we goed hockey getoond."

Dat de Belgen opnieuw konden oefenen op hun shoot-outs, was met het oog op Parijs mooi meegenomen. "Dat is niet slecht nee", bevestigde Van Aubel. "Dan creëer je die stresssituatie opnieuw, die je waarschijnlijk ook gaat meemaken tijdens de Olympische Spelen."

Het is niet slecht dat we shoot-outs hebben moet spelen. Dan creëer je die stresssituatie die je wellicht ook in Parijs gaat meemaken. Florent Van Aubel

Met 5 zeges, 1 draw en 2 nederlagen is het rapport na de acht wedstrijden op de Wilrijkse Pleinen overwegend positief. "De eerste vier wedstrijden waren minder goed, maar we waren ook niet voltallig en het was lang geleden dat we nog eens samen hadden gespeeld", maakt Alexander Hendrickx de balans op. "Na de tweede nederlaag tegen Ierland hebben we dan ook tegen elkaar gezegd dat het tijd was om een extra stap te zetten om écht toe te kunnen werken richting Parijs. Dat heeft nu alvast enkele mooie resultaten opgeleverd. Ik ben wel tevreden."

Onvermijdelijke teleurstellingen

Eind deze maand staan de Lions voor het slotstuk van de Pro League in Nederland. Maar voor de Belgen daaraan beginnen, volgt op 16 juni nog een belangrijke dag: de deadline voor de olympische selectie. Moeten enkele grote namen zich zorgen maken? "Tja, ik zou niet graag in de schoenen van de bondscoach staan", is Hendrickx eerlijk. "Alle spelers in deze groep verdienen het om naar Parijs te gaan. Het zal echt om details en vorm gaan."

"Het lijkt onvermijdelijk dat er een paar teleurstellingen zullen zijn, maar dat is nu eenmaal topsport. Door die concurrentie gaan we ook collectief vooruit. Iedereen staat superscherp."

We wisten van tevoren dat de selectie een moeilijk proces ging vormen. Maar we zullen met een evenwichtige ploeg naar Parijs trekken. Michel van den Heuvel, bondscoach

Er zullen dus spelers teleurgesteld moeten worden. Dat weet ook bondscoach Michel van den Heuvel. "Dat is nu eenmaal inherent aan topsport. We wisten van tevoren dat die selectie een moeilijk proces ging vormen."

"Maar we zullen met een evenwichtige ploeg naar Parijs trekken. Ook zullen er nog enkele reserves meegaan, voor het geval er nog iets voorvalt."

Even sterk als in Tokio

Ondertussen kunnen certitudes als Hendrickx de blik al op Parijs richten. Hoe schat de strafcornerspecialist de kansen van de Belgen in? "Ik denk dat we nog even sterk zijn als drie jaar geleden in Tokio", aldus Hendrickx. "Maar we moeten niet naar het verleden kijken, maar focussen op deze volledig nieuwe uitdaging."

Er is alleen maar jong geweld en snelheid bij gekomen. Ik wil het wel eens zien in Parijs. Alexander Hendrickx