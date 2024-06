Red Lions zetten zegereeks voort na shoot-outs tegen Australië

De Red Lions hebben met een 4e overwinning op een rij hun tweede luik in de Hockey Pro League met succes afgesloten. De Belgische hockeymannen kregen Australië nu wel pas klein na shoot-outs.

Na 5 strafcorners kon Blake Govers de score openen voor Australië, meer dan 1 exemplaar had Tom Boon niet nodig om gelijk te maken.

Australië had woensdag op het nippertje een forfaitscore kunnen vermijden en aasde op revanche na de 5-1-nederlaag in de Hockey Pro League.

Veel tijd hadden de Belgen niet nodig na de pauze om orde op zaken te stellen. Nicolas De Kerpel tikte de gelijkmaker binnen na een knappe voorzet, Alexander Hendrickx maakte gelijk op een strafcorner: 3-3.

Ook de 4e Australische tegentreffer kon Florent Van Aubel nog uitwissen. Shoot-outs moesten de winnaar aanduiden. Daarin miste Australië 3 kansen, waardoor het een 4e overwinning op een rij werd voor de Belgen in de Hockey Pro League.

Volgende maand trekken de Red Lions nog naar Utrecht voor de laatste vier wedstrijden in de Pro League, tweemaal tegen Groot-Brittannië (FIH 5) en tweemaal tegen Nederland (FIH 1).

De duels in de Hockey Pro League staan voor de Red Lions, net als voor de Red Panthers, volledig in het teken van de voorbereiding op de Olympische Spelen van komende zomer in Parijs.