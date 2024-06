Axel Witsel twijfelde niet lang over comeback: "Na zo'n goed seizoen had ik zin om er weer bij te zijn"

za 1 juni 2024 13:26

Axel Witsel (34) was de surprise van de chef in de EK-selectie bij de Rode Duivels. "Misschien heb ik vorig jaar wat te snel beslist om te stoppen bij de nationale ploeg", zegt de 34-jarige verdediger over zijn opvallende terugkeer.

"Of ik de weg naar het trainingscentrum nog ken? Ja, maar het was wel bizar om donderdagavond naar hier te rijden", lacht Axel Witsel.



De verdediger van Atletico zwaaide een jaar geleden nog af als Rode Duivel. Des te opmerkelijk dus dat Witsel in de EK-selectie zit. "Misschien had ik mijn beslissing om te stoppen bij de Rode Duivels iets te vlug genomen. Iedereen maakt fouten." Omdat Witsel een 2e jeugd beleefde bij Atletico, stond de ancien open voor een comeback. "Ik heb een heel goed seizoen achter de rug bij Atletico. "Waarom niet terugkeren naar de Rode Duivels?", dacht ik."

De bondscoach wou dat ik terugkeerde bij de Rode Duivels en ik had zin om weer deel uit te maken van de ploeg. Axel Witsel

Hoe heeft bondscoach Domenico Tedesco de 34-jarige Witsel uiteindelijk helemaal over de streep kunnen trekken?



"De bondscoach heeft eerst contact met me opgenomen, daarna hebben we samen gezeten. Ik had meteen een goed gevoel bij dat gesprek."



"De bondscoach wou dat ik terugkeerde bij de Rode Duivels en ik had zin om weer deel uit te maken van de ploeg. Ik heb niet lang moeten nadenken om "ja" te zeggen."



"Basisplek? Ik ben nog maar net terug"