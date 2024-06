Maxim De Cuyper: "Bondscoach vroeg om positieve vibes te brengen en dat past wel bij mij, want zo ben ik"

"Of ik mijn vakantie heb moeten afzeggen? "Ja, dat is logisch", lacht Maxim De Cuyper voor de camera van Sporza.

Nog geen vakantie dus voor de linksachter, maar daar zal hij niet om malen. Nadat hij vorig jaar al een EK met de beloften mocht meemaken, doet hij nu met de grote jongens mee. "Er zijn prioriteiten", zegt hij over het uitstel van zijn vakantie. "Dit is een heel mooi cadeau dat ik maar al te graag aanpak."

"Ik sta hier met gezonde spanning", bekent De Cuyper, die met weinig verwachtingen naar het trainingscentrum in Tubeke afgezakt is. "We zien wel. Ik wil gewoon meegroeien in het verhaal en me niet te veel zorgen maken over de toekomst."